"Torcedor tem razão", opina Jean Lucas após quarta derrota seguida

Jean Lucas contra o Palmeiras - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Vivendo um momento negativo na Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia perdeu para o Palmeiras na noite desta quarta-feira, 20, pela 34ª rodada. Com o resultado, o Esquadrão já soma seis jogos sem vencer, somando quatro derrotas nos últimos quatros jogos.

O aproveitamento no segundo turno é negativo, o que vem gerando um descontentamento por parte dos torcedores. Desta maneira, em entrevista ao Premiere após a partida, Jean Lucas opinou sobre o resultado, destacando que o Bahia jogou bem.

"Acho que a gente fez um grande jogo. O Palmeiras chegou pouco no nosso gol, mas fizeram um belo gol de falta. No segundo tempo não tiveram nenhuma ação de gol. A gente teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo. Acho que o torcedor tem toda a razão. A gente tem que voltar a vencer para nos dar confiança. Já tem um mês e meio que a gente não vence. Vamos trabalhar nestes três dias para conquistar três pontos aqui contra o Athletico-PR", disse o meia.

O próximo duelo do Bahia será diante do Athletico-PR, que segue na briga contra o rebaixamento, no próximo domingo, 24, na Arena Fonte Nova, às 16h. O Furacão é o 14ª colocado, com 40 pontos somados. No primeiro turno, o resultado foi positivo para o Tricolor, que venceu por 3x1.