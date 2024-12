Bahia sofre virada do Palmeiras e amplia sequência negativa na Série A

Bahia empatou com o Palmeiras na 34ª rodada do Brasileirão - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Bahia entrou em campo nesta quarta-feira, 20, diante do Palmeiras, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e sofreu mais uma derrota, esta de virada, pelo placar de 2x1, com gols de Lucho Rodríguez, Raphael Veiga e Flaco Lopez. O resultado amplia a sequência sem triunfos do Esquadrão, que se mantém na 8ª colocação, com 46 pontos somados.

Agora, a equipe tricolor já soma seis jogos sem vencer, sendo quatro derrotas consecutivas, o que gera descontentamento da torcida. O último triunfo ocorreu diante do Criciúma, pela 28ª rodada do Brasileirão, no dia 29 de setembro.

Leia mais:

>>"Foco no objetivo" garante Janderson após vitória fora de casa

>>Vitória vence Criciúma e volta a se afastar da zona de rebaixamento

>>Símbolo do antirracismo, Vini Jr descobre ancestralidade em Camarões

Apesar do desempenho abaixo no coletivo, o Bahia se apega às boas atuações de Lucho, contratação do meio da temporada. Nos últimos nove jogos, o uruguaio somou cinco participações em gols, sendo quatro gols e uma assistência.

O próximo duelo do Bahia será diante do Athletico-PR, que segue na briga contra o rebaixamento, no próximo domingo, 24, na Arena Fonte Nova, às 16h. O Furacão é o 14ª colocado, com 40 pontos somados. No primeiro turno, o resultado foi positivo para o Tricolor, que venceu por 3x1.

O jogo:

A partida iniciou positiva para a equipe tricolor, que gerou perigo para a defesa alviverde. Neste contexto, aos 27 minutos, Luciano Rodríguez recebeu na entrada da grande área e chutou rasteiro, sem chance para o goleiro adversário, abrindo o placar.

O bom momento se manteve, tendo outras oportunidades de ampliar o placar e afastar a sequência negativa. No entanto, na reta final do primeiro tempo, Rony foi derrubado na meia lua, fazendo com que o juiz marcasse falta. Vivendo um bom momento, Raphael Veiga finalizou bonito direto para o gol, sem chances para o goleiro Adriel, que só ficou vendo a bola entrar.

No retorno para a segunda etapa, a partida se manteve mais equilibrada, com boas oportunidades para os dois lados, mas sem lances efetivos. Entretanto, na reta final da partida, após um gol anulado do Bahia, Flaco Lopez cabeceou forte para o gol e virou a partida a favor da equipe paulista.