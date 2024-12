"Foco no objetivo" garante Janderson após vitória fora de casa

Janderson durante treino - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória voltou a vencer nesta quarta-feira, 20, pela 34ª rodada, indo aos 41 pontos. Diante do Criciúma, fora de casa, o Leão aplicou 1x0, com gol de Janderson, que marcou pela segunda vez com a camisa rubro-negra.

Sobre o resultado, o centroavante destacou a importância do resultado, tendo em vista que o Vitória ainda busca se garantir na Série A de 2025 e, quem sabe, classificar para a Copa Sul-Americana.

"Feliz demais por esse gol e, graças a Deus, a gente conseguiu nossos três pontos fora de casa, que são tão importantes, e que estávamos precisando. A gente está com foco no nosso objetivo e, graças a Deus, consegui fazer o único gol da vitória para ajudar a minha equipe. Vamos conquistar nosso objetivo", declarou Janderson.

O próximo duelo do Vitória será diante do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, no próximo sábado, 23, no Nilton Santos, às 19h30. O Glorioso atualmente soma 68 pontos, já tendo vencido o Leão por 1x0, no Barradão, pelo primeiro turno.