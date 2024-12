"Continuar jogando dessa maneira", aponta Ceni após derrota

Ceni em partida diante do Palmeiras - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Vivendo o pior momento da temporada, com quatro derrotas consecutivas, o Bahia recebeu o Palmeiras na noite desta quarta-feira, 20, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu de virada, pelo placar de 2x1. O resultado complica a busca do Esquadrão pela vaga à Libertadores, principal objetivo da equipe no ano.

Em coletiva de imprensa, o treinador Rogério Ceni avaliou o desempenho do Tricolor, que apesar do revés, conseguiu desempenhar um bom futebol. Em fala, o comandante também comentou sobre as oportunidades desperdiçadas, que podem ter definido o placar.

"A gente tem que continuar jogando dessa maneira, criando oportunidade e dominando o jogo como foi no dia de hoje, que as coisas, em algum determinado momento, virão. Merecemos vencer hoje, mas o futebol não tem essa coisa de justo ou injusto. Nós tivemos a bola. Aquele minuto que a gente comemora o gol e a bola desvia com o jogador em impedimento. O Biel saindo na cara do gol, quantas bolas passaram na frente do gol, nós não empurramos. Tivemos todas as oportunidades", disse o treinador.

Agora a gente lamenta e sai frustrado, porque diante do volume que nós apresentamos de oportunidades de gol, nós merecemos sair daqui vitoriosos Rogério Ceni - Treinador do Bahia

Esta é a segunda derrota de virada consecutiva da equipe tricolor, que também perdeu para o Juventude na 33ª rodada. Apesar do resultado semelhante, o treinador garantiu que a postura diante do Palmeiras foi diferente, o que pode ser um indício positivo para as próximas rodadas.

"Eu acho que a postura de hoje foi bem distinta com relação ao jogo do Juventude, por exemplo, lá estávamos chutando todas as bolas para frente e brigando por segunda bola. E hoje não, hoje nós merecíamos um resultado melhor. Não é que o time se acomodou, não tem absolutamente nada disso. Nós vamos brigar pelo aquilo que nós falamos. Nosso objetivo tem que ser o sétimo lugar no campeonato", declarou Rogério Ceni.

Na sequência da coletiva, Ceni também abordou as poucas chances criadas pela equipe paulista, exaltando a defesa tricolor: "Para mim, o mais importante é que as oportunidades foram criadas. Hoje a gente criou bastante com uma equipe que defende muito bem, que tem uma defesa muito forte. Nessas situações, precisamos ter a calma necessária para fazer os gols. Além disso, eu acho que o time defendeu bem, deu pouquíssima chance ao Palmeiras. Infelizmente, eles foram mais efetivos", finalizou o treinador.

O próximo duelo do Bahia será diante do Athletico-PR, que segue na briga contra o rebaixamento, no próximo domingo, 24, na Arena Fonte Nova, às 16h. O Furacão é o 14ª colocado, com 40 pontos somados. No primeiro turno, o resultado foi positivo para o Tricolor, que venceu por 3x1.