Desgarrou? Vitória abre maior distância do Z-4 em todo o Brasileirão

Jogadores do Vitória comemorando gol - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo o melhor momento da temporada, o Vitória se afasta, a passos largos, da zona de rebaixamento do Brasileirão. Após vencer o Criciúma, pela 34ª rodada, o Leão abriu a sua maior distância para o Z-4 desde o início do campeonato, com quatro pontos de vantagem.

Nos últimos cinco jogos, a equipe rubro-negra conquistou quatro vitórias, tendo o 3º melhor aproveitamento da Série A no recorte. Com 12 pontos somados, de 15 possíveis, o Leão só está atrás do Corinthians, com 100% de aproveitamento, e o Internacional, com 13 pontos.

Leia mais:

>>Botafogo não contará com titulares importantes para receber o Vitória

>>Fabio Mota sobre briga do Vitória contra o rebaixamento: "Falta pouco"

>>"Confiança e coragem", destaca Carpini sobre sequência positiva

Atualmente, o Leão é o 12º colocado, com 41 pontos, abrindo quatro para o Criciúma, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Na 32ª rodada, após vencer o Athletico-PR, o Vitória (38) abriu três pontos para o Bragantino (35), o que havia sido a sua maior distância desde o início do campeonato.

Além da pontuação, o rubro-negro também tem a vantagem do critério de desempate contra os adversários da parte de baixo da tabela. Com 12 vitórias somadas, o Leão supera Grêmio (11), Athletico-PR (11), Juventude (9), Fluminense (10), Criciúma (9) e Bragantino (8).

Vale lembrar que o desempenho no segundo turno salva, consideravelmente, o campeonato do Vitória, que vem conseguindo boas atuações. No primeiro turno, o Leão ficou com a penúltima pior campanha, com apenas 26,3% de aproveitamento e quatro triunfos. No returno, por sua vez, tem a 6ª melhor campanha, com 57.78%, já tendo somado oito vitórias.

Em busca de manter o momento positivo, o próximo duelo do Vitória será diante do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, no próximo sábado, 23, no Nilton Santos, às 19h30. O Glorioso atualmente soma 69 pontos, já tendo vencido o Leão por 1x0, no Barradão, pelo primeiro turno.