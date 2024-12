Fabio Mota sobre briga do Vitória contra o rebaixamento: "Falta pouco"

Fábio Mota comemorando vitória diante do Criciúma - Foto: Reprodução | Instagram

O Vitória venceu o Criciúma fora de casa no domingo, 20, e abriu uma distância de 4 pontos para a zona de rebaixamento. A boa recuperação no segundo turno, com 8 triunfos em 15 rodadas foi comemorada pelo presidente do clube, Fábio Mota", nas redes sociais.

"O Vitória é para quem acredita! Vamos, falta pouco!", comemorou o mandatário do Rubrp-Negro.

A vitória diante do Criciúma foi a quarta do Leão nas últimas cinco rodadas do Brasileirão. Com a arrancada, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini chegou ao 12º lugar. Segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances de rebaixamento caíram para apenas 3,3%.

Apesar da queda na chance de ser rebaixado, o Vitória precisa manter o bom ritmo. Na próxima rodada encara o líder Botafogo, no Rio de Janeiro. Ainda enfrenta Fortaleza e Grêmio no Barradão e encerra o campeonato como visitante diante do Flamengo.