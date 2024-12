Botafogo não contará com titulares importantes para receber o Vitória

Luiz Henrique e Barboza não jogam diante do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo o melhor momento da temporada, vencendo quatro dos últimos cinco jogos, o Vitória terá uma missão complicada na 35ª rodada do Brasileirão: visitar o Botafogo. Para a partida do sábado, 23, às 19h30, o Leão enfrentará um Glorioso com dois desfalques importantes, o que pode ser uma vantagem.

No confronto diante do Atlético-MG, que ocorreu nesta quarta-feira, 20, a equipe carioca encarou a expulsão de Alexander Barboza, que recebeu dois cartões amarelos no tempo regulamentar. No entanto, após o resultado de 0x0, houve uma confusão generalizada, gerando a expulsão do atacante Luiz Henrique, atleta da Seleção Brasileira.

O Vitória, por sua vez, não terá nenhum desfalque por suspensão para o duelo. O centroavante Everaldo volta à disponibilidade de Carpini após cumprir a punição pelo 3 amarelo. Wagner Leonardo, William Lepo e William Oliveira, que receberam amarelo diante do Criciúma, não estavam pendurados.

No primeiro turno o confronto ocorreu no Barradão, com resultado positivo em 1x0 para a equipe carioca. Na ocasião, o Leão precisou encarar uma sequência negativa de quatro derrotas consecutivas, que foi alterada para os bons resultados no segundo turno.