Gol de Veiga dá o que falar e Ceni critica jogadores do Bahia: "Falta malícia"

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia ampliou a sequência negativa, perdendo para o Palmeiras por 2x1. No final do primeiro tempo, o meia Raphael Veiga marcou um belo gol de falta, o que gerou repercussão entre os jogadores e nas redes sociais.

Em coletiva após a partida, o treinador Rogério Ceni abordou o tema, opinando sobre a falta de "malícia" dos jogadores do Bahia. Na ocasião, Rony sofreu uma falta de David Duarte na meia lua da grande área, no entanto, a cobrança foi feita alguns metros para trás.

"Falta muitas vezes Malícia. O jogador não pode puxar a bola dois metros para trás e ninguém falar nada. A barreira não pode não andar em situações como essa. O jogador dele teve malícia, bateu a falta um metro e meio para trás. Eu já fiz muito isso. (...) Gabriel Xavier não pode estar pelo lado de fora e o Caio pra dentro. O zagueiro tem que estar ao lado do zagueiro, onde passa a bola. Então, isso são detalhes que fazem você vencer ou perder uma partida", apontou o treinador.

O próximo duelo do Bahia será diante do Athletico-PR, que segue na briga contra o rebaixamento, no próximo domingo, 24, na Arena Fonte Nova, às 16h. O Furacão é o 14ª colocado, com 40 pontos somados. No primeiro turno, o resultado foi positivo para o Tricolor, que venceu por 3x1.