Diferença nas chances de Sul-Americana entre Bahia e Vitória é de 2%

Cauly e Filipe Machado em campo por Ba-Vi disputado na Arena Fonte Nova - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Cada vez mais distante da zona de rebaixamento e próximo de uma vaga na Copa Sul-Americana, o Vitória diminuiu a distância para o rival Bahia para cinco pontos no Campeonato Brasileiro após o triunfo contra o Criciúma. Na 12ª posição com 41 pontos, o Rubro-Negro possui 61,3% de chance de conquistar uma vaga na competição internacional. O número, portanto, não é muito diferente da probabilidade do Tricolor jogar o mesmo torneio que o Leão da Barra em 2025.

Leia mais:

>> Desgarrou? Vitória abre maior distância do Z-4 em todo o Brasileirão

>> Gol de Veiga dá o que falar e Ceni critica jogadores do Bahia: "Falta malícia"

>> Botafogo não contará com titulares importantes para receber o Vitória

De acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance do Esquadrão de Aço se classificar para a Sul-Americana é de 63,3%, possibilidade quase igual à contabilizada para o Rubro-Negro. Com 46 pontos, o Bahia busca uma vaga na Libertadores, objetivo que pode ficar mais próximo se o Botafogo conquistar o título diante do Atlético-MG na briga pela Glória Eterna.

Nesse caso, o Brasileirão concederia oito vagas na Libertadores e o Tricolor, atual 8º colocado, passaria a depender apenas de si. Vale mencionar que, devido à conquista do Flamengo na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro conta com um G-7, que pode virar também um G-9 se o Cruzeiro termine a competição na zona de classificação e vença a final da Sul-Americana contra o Racing.

Entretanto, ainda de acordo com a UFMG, o Bahia é o time, que ainda não garantiu a vaga na Libertadores, com mais probabilidade de alcançar o objetivo. No ranking, o Tricolor tem 36,3% de chance, a frente de Cruzeiro, Corinthians e Vasco da Gama.