Bahia x Athletico-PR: onde assistir e prováveis escalações

Esquadrão de Aço derrotou o Athletico na Ligga Arena por 3 a 1 no primeiro turno do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe a visita do Athletico-PR neste domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do certame nacional. Os times têm objetivos distintos nesse momento da competição.

O Esquadrão de Aço está há seis jogos sem vencer no Brasileirão e acumula quatro derrotas seguidas. A equipe de Rogério Ceni ocupa a 8ª colocação, com 46 pontos ganhos e lutando por uma das vagas para a Copa Libertadores de 2025.

Em recuperação, o Furacão vem de duas vitórias consecutivas em casa contra Atlético-MG e Atlético-GO respectivamente. O time de Lucho González é o 14º colocado com 40 pontos, três a menos que o primeiro time no Z-4.

Onde assistir:

A partida terá transmissão em TV aberta pela Globo (BA e PR) e pelo canal Premiere (Pay-per-view)

Tricolor tem desfalques para encarar o CAP

O Bahia tem três desfalques, sendo que um é titular da equipe. Cumprindo a suspensão imposta pelo STJD, Santiago Arias está fora e Gilberto segue mantido na lateral-direita. O volante Rezende e o lateral-esquerdo Iago Borduchi seguem em tratamento no departamento médico.

Em contrapartida, o capitão Kanu cumpriu suspensão e estará à disposição de Rogério Ceni. Fora do jogo contra o Palmeiras, o goleiro Marcos Felipe será avaliado pela comissão técnica se volta à meta tricolor no lugar de Adriel.

Provável Bahia: Adriel (Marcos Felipe); Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Thaciano, e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Furacão vem sem oito atletas para Salvador

O principal desfalque do Athletico é o capitão Thiago Heleno. O defensor foi expulso no jogo passado e cumprirá suspensão. Gamarra deve ser o substituto e vai atuar ao lado de Lucas Belezi. Emprestado pelo Bahia, o zagueiro Marcos Victor fica de fora por questões contratuais.

O volante Erick segue em recuperação de lesão e Gabriel deve ser mantido em seu lugar. Em tratamento por conta de uma torção no joelho, o atacante Julimar é outro que não viajou.

Outros que ficam sob os cuidados do departamento médico são o zagueiro Kaique Rocha (lesão muscular), o lateral-direito ex-Bahia Madson (entorse no tornozelo), e os atacantes Canobbio (edema ósseo na lombar) e Mastriani, que está recém operado do joelho.

Provável Athletico-PR: Mycael; Godoy, Belezi, Gamarra e Esquivel; Felipinho, Gabriel e João Cruz; Cuello, Nikão e Pablo. Técnico: Lucho González.