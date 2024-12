Apesar da má fase, Bahia lidera chances de Pré-Libertadores

Rogério Ceni possui 45,5% de aproveitamento à frente do Bahia neste Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia segue não aproveitando as chances de subir na tabela do Campeonato Brasileiro, mas os principais adversários diretos na luta por uma vaga na Libertadores também amargam sequências negativas e o Tricolor ainda continua muito vivo para garantir a classificação na competição internacional.

Leia mais:

>> Diferença nas chances de Sul-Americana entre Bahia e Vitória é de 2%

>> Brasileirão: Carpini possui aproveitamento superior ao de Rogério Ceni

>> Bahia perde para o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil Sub20

De acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Esquadrão de Aço é a equipe, que ainda não sacramentou a vaga na Libertadores, com mais chances de alcançar o objetivo.

Com 39% de probabilidade, o clube baiano segue à frente de Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Atlético-MG e é o sétimo clube no ranking. Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo, os seis primeiros colocados na tabela, já estão confirmados no torneio em 2025.

Há seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem reta final decisiva visando o objetivo na temporada. O Bahia ainda disputa um confronto direto, contra o Corinthians, no dia 4 de dezembro, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os outros três adversários lutam para se afastar do Z-4 e alguns deles já podem ter o rebaixamento garantido quando for enfrentar o Tricolor, como é o caso de Cuiabá e Atlético-GO, nas 36ª e 38ª rodadas, respectivamente. O próximo duelo é contra o Athletico-PR, marcado para o próximo domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Na 8ª posição com 46 pontos, a equipe comandada por Rogério Ceni, entretanto, possui mais chances de classificação à Copa Sul-Americana em relação à Libertadores. Atualmente, o Tricolor tem 60.7% de probabilidade de jogar a competição na próxima temporada.