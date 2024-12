Bahia perde para o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil Sub20

SIdney, volante da equipe Sub20 do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Na tarde desta quinta-feira, 21, o Bahia enfrentou o São Paulo pelo duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub20. No estádio Novelli Júnior, em Itu, os Pivetes de Aço perderam por 2 a 0, com Paulinho e Ryan Francisco marcando os gols para o clube paulista.

Com o resultado, o Tricolor terá que reverter o placar na partida de volta, que será disputada na próxima quarta-feira, 27, no Jóia da Princesa, em Feira de Santana. Do outro lado da chave, Palmeiras e Ceará se enfrentam para buscar uma vaga na final.

O atacante Ruan Pablo, que corriqueiramente treina com a equipe titular e é relacionado para os jogos do Bahia no Campeonato Brasileiro, esteve em campo contra o São Paulo, assim como Sidney, Roger Gabriel, Jota, Vitinho e Juninho, outros atletas que já receberam oportunidades no time profissional.