Em alta, Lucho Rodríguez participou de 4 dos últimos 5 gols do Bahia

Lucho comemorando gol pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

Sendo a contratação mais cara da história do futebol nordestino, Luciano Rodríguez demorou para conseguir somar sequência no Bahia, somando inúmeros jogos no banco. Entretanto, nos últimos três jogos, o uruguaio vem sendo titular, conquistando um bom desempenho individual.

Apesar do momento negativo que vive o Esquadrão, o atacante vem se destacando, colaborando com gols. Nos últimos cinco gols marcados pelo Tricolor, quatro deles tiveram participação de Lucho, seja com bola na rede ou assistência.

Leia mais:

>>Gol de Veiga dá o que falar e Ceni critica jogadores do Bahia: "Falta malícia"

>>"Situação se complicou", diz Lucho sobre vaga na Libertadores

>>"Continuar jogando dessa maneira", aponta Ceni após derrota

O Bahia contratou o uruguaio por R$ 65,3 milhões na segunda janela do Campeonato Brasileiro. O seu primeiro jogo foi diante do Fluminense, pela 20ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, foram cinco gols e uma assistência, sendo titular em apenas quatro jogos.

O treinador Rogério Ceni demorou para dar sequência para o atacante, que iniciou no banco em 14 jogos. Nas últimas três rodadas, o comandante optou por colocá-lo entre os 11 iniciais, vendo o atleta participar de dois gols.

Luciano Rodríguez nos últimos cinco jogos:

Cruzeiro 1 x 1 Bahia - Assistência

Vasco 3 x 2 Bahia - Gol

Bahia 0 x 3 São Paulo - Sem participação

Juventude 2 x 1 Bahia - Gol

Bahia 1 x 2 Palmeiras - Gol

Para ampliar a sequência de colaborações e ajudar o Bahia a retornar ao momento positivo, o atleta pode retornar ao gramado neste domingo, 24, diante do Athletico-PR, pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida será na Arena Fonte Nova, às 16h.