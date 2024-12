Bahia x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações

Bahia e Palmeiras brigam por metas distintas em jogo na Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após a pausa para a Data Fifa, o Bahia volta a campo para o importante compromisso contra o Palmeiras. O jogo está marcado para esta quarta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª do Brasileirão. As equipes vivem momentos distintos na competição.

Vindo de derrota para o Juventude, o Esquadrão de Aço vive seu pior momento na Série A e está há cinco jogos sem vencer. Na tabela, a equipe ocupa a 8ª colocação, com 46 pontos somados e busca uma das vagas para a Copa Libertadores de 2025.

Vice-líder do Brasileiro, o Alviverde segue no encalço do líder Botafogo. Após vencer o Grêmio na última rodada, o time paulista tem 64 pontos ganhos, quatro a menos que os cariocas.

Onde assistir:

A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere (Pay-per-view)

Bahia tem desfalques e retornos para decisão na Fonte Nova

O time azul, vermelho e branco tem o desfalque do capitão Kanu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em transição, o lateral-esquerdo Iago Borduchi e o volante Rezende estão fora.

Além deles, o lateral-direito Santiago Arias e o atacante Luciano Rodríguez estão convocados para defender as seleções da Colômbia e do Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Reserva do time uruguaio, a comissão técnica pretente escalar Lucho no jogo contra o Palmeiras.

Em compensação, a equipe terá os retornos do zagueiro Gabriel Xavier e do volante Jean Lucas, que cumpriram suspensão automática na última partida. Recuperado de uma fratura por estresse na coluna, o atacante Biel treinou e deve ser opção para o jogo.

Provável Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte (Victor Cuesta) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Thaciano, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir e Everaldo [Lucho Rodríguez]. Técnico: Rogério Ceni.

Abel Ferreira tem desfalques de peso no Palmeiras

O Verdão terá os desfalques certos do lateral-direito Mayke, do volante Richard Ríos e do artilheiro do Brasileirão Estêvão por suspensão.

No departamento médico, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral-esquerdo Piquerez fazem tratamento. Quem retorna a equipe é o atacante Lázaro, recuperado de dores no joelho.

Já o zagueiro Gustavo Gómez e o goleiro Weverton defendem Paraguai e Brasil nas Eliminatórias. Contudo, os dois devem estar a disposição.

Provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Vitor Reis), Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson (Dudu) e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.