Dias de Lucho: Bahia quer escalar uruguaio um dia depois da Data Fifa

Lucho espera seguir tento mais chances no Tricolor de Aço - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia / Divulgação

O Esquadrão busca recuperação no Campeonato Brasileiro para permanecer na briga por vaga na Liberta. Sem vencer há cinco jogos na competição, o técnico Rogério Ceni decidiu dar maior minutagem a peças do seu elenco que poucas oportunidades tiveram no decorrer da Série A; entre eles, o uruguaio Lucho Rodríguez, que, mesmo sendo reserva, soma três gols no Brasileirão.

E assim como o Bahia, que terá pela frente dias de luta para alcançar seu principal objetivo na temporada, o atleta também passará por desafios – no seu caso, tanto no time quanto na sua seleção. Convocado pelo treinador do Uruguai, Marcelo ‘El Loco’ Bielsa, para os jogos dessa Data Fifa, o jogador tem chance de ir a campo em seu país na sexta-feira e, na terça, 19, estará no duelo contra a Seleção Brasileira, na Fonte Nova.

A grande questão que se coloca é que, conforme apurado pelo Jornal A TARDE, é desejado pela comissão técnica tricolor que Lucho esteja no embate que o clube tem contra o Palmeiras, vice-líder do Brasileiro, na quarta (20), válido pela 34ª rodada. O que pode possibilitar que o atacante jogue em dois dias consecutivos é que o Bahia será o mandante dessa partida e, portanto, o camisa 17 nem precisaria sair da cidade para isso.

As informações levantadas pelo A TARDE também apontam que, pela avaliação do Bahia, o uruguaio só não será utilizado contra o Alviverde paulista caso ele atue por mais de 45 minutos contra o Brasil, menos de um dia antes. Mas esse cenário é bem improvável, dado que na última convocatória de Bielsa, Lucho só entrou aos 45 minutos da etapa final, contra o Peru.

O jogador já mostrou ter espírito de goleador, o que pode ser fundamental para a equipe baiana conseguir levar a melhor diante do Verdão, mas não só por isso Ceni quer ter Lucho entre os seus selecionáveis . Sua capacidade de realizar diferentes funções em campo pode estar sendo determinante. Habilidade essa que o próprio jogador citou em entrevista recente, após retornar da última Data Fifa.

“Eu gosto de jogar em qualquer posição no ataque. Minha função é mais como centroavante, como estou mais acostumado. Mas não tenho problema em jogar pelos lados, estou cômodo também. Onde o treinador achar melhor estou disposto a jogar”, garantiu.

Dos jogadores que Ceni tem tirado do banco de reservas, o atleta é um daqueles que mais entregam bons resultados (já tem quatro gols e uma assistência pelo Tricolor). Isso faz, inclusive, muitos torcedores mostrarem desejo de vê-lo mais tempo em campo.

Lucho chegou ao Bahia na segunda janela de transferências do ano e com a moral de ter sido a contratação mais cara da história do clube, e da região Nordeste, tendo custado 12 milhões de dólares (65,3 milhões de reais). Na temporada, essa foi a quarta maior aquisição do futebol brasileiro, ficando atrás somente de Thiago Almada e Luiz Henrique, ambos do Botafogo, e De la Cruz, do Flamengo.

Treinamento

O Bahia começou ontem os preparativos para a partida contra o Palmeiras. Rogério Ceni terá ao menos mais seis dias de treinos antes do confronto, segundo a agenda divulgada pelo clube.

Nos trabalhos do início da semana, o atacante Biel deu mais um passo em sua recuperação, treinando parcialmente com bola e realizando um trabalho específico. Rezende avançou em sua transição, enquanto Iago Borduchi continuou em recuperação no departamento médico.

Bahia vai recorrer

Segundo apurado pelo Bahia Notícias, o Tricolor deve contestar a decisão do STJD que puniu seu lateral direito Santiago Arias com quatro jogos de suspensão. A penalidade foi imposta pela entidade após o colombiano ter agredido o atacante Michael, do Flamengo, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão.