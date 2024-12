Botafogo x Vitória: onde assistir e prováveis escalações

Vitória visita o Botafogo neste sábado - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Se afastando, a passos largos, da zona de rebaixamento da Série A, o Vitória tem mais um grande duelo para seguir em busca da permanência na elite. Pela 35ª rodada do Brasileirão, o Leão encara o Botafogo, líder do campeonato, neste sábado, 23, às 19h30.

Para a partida, o rubro-negro chega no seu melhor momento da temporada, somando quatro vitórias nos últimos cinco jogos e abrindo quatro pontos para o Z-4. Os resultados recentes garantiram a 12ª colocação na tabela para a equipe do treinador Thiago Carpini, com 41 pontos, que tem mais de 60% de classificação à Sul-Americana.

Leia mais:

>>Retrospecto: Vitória só venceu o Botafogo uma vez nos últimos 13 jogos

>>Lauro de Freitas recebe lançamento do projeto Educa Skate

>>Baiana Ana Marcela é campeã da Copa do Mundo de Águas Abertas

No primeiro turno, jogando no Barradão, o resultado foi favorável para o alvinegro, que aplicou 1x0. Atualmente, o Glorioso é o líder do campeonato, somando 69 pontos, com apenas dois triunfos nos últimos cinco jogos.

Para o encontro, o Fogão terá dois grandes desfalques. Na 34ª rodada, ao enfrentar o Atlético-MG, Alexander Barboza e Luiz Henrique foram expulsos e cumprirão suspensão diante do Leão. O Vitória, por sua vez, terá o retorno de Everaldo e nenhum suspenso para o duelo.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Neris e Lucas Esteves; Willian Oliveira e Ricardo Ryller; Gustavo Silva, Matheuzinho e Carlos Eduardo (Everaldo); Alerrandro.

Provável escalação do Botafogo: John; Vitinho, Adryelson, Bastos e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Thiago Almada e Matheus Martins (Junior Santos); Igor Jesus.

Ficha técnica:

Onde assistir: Premiere

Horário: 19h30

Local: Nilton Santos