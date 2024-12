Baiana Ana Marcela é campeã da Copa do Mundo de Águas Abertas

Ana Marcela Cunha - Foto: Satiro Sodré/CBDA

A nadadora baiana Ana Marcela Cunha foi campeã, nesta sexta-feira, 22, da Copa do Mundo de Águas Abertas 2024 e sacramentou seu sétimo título do Circuito Mundial. A atleta somou 400 pontos para garantir a conquista ao terminar em sétimo lugar na prova dos 10km da última etapa do torneio na Arábia Saudita.

A alemã Lea Boy era a principal concorrente da baiana na luta pelo título e terminou em segundo lugar na classificação final, com 2648 na pontuação geral. Ana Marcela terminou a competição com 2750 pontos, na frente de Ginevra Taddeucci, Bettina Fabian e da brasileira Viviane Jungblut, que fechou o top 5.

Ana Marcela, que conquistou a medalha de ouro na natação em 2021, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, demonstrou recentemente sua intenção de continuar competindo. A atleta brasileira já sinalizou que seu foco está no próximo ciclo olímpico, com o objetivo de conquistar sua segunda medalha, em Los Angeles 2028.