Baiano Bino Lopes participa de abertura do Tivoli Triple Crown

Evento é promovido pela Federação Baiana de Surf (FBSurf) e supervisionado pela Associação de Surf da Praia do Forte - Foto: © Fabio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil

O experiente surfista baiano, Bino Lopes, vai ser umas das principais atrações na abertura do Tivoli Triple Crown, que acontece entre sexta-feira, 22 e domingo, 24, na praia da Catinguiba, em Praia do Forte, na Região Metropolitana de Salvador.

O circuito, que definirá os campeões estaduais de 2024, contará com mais duas etapas até meados de dezembro e distribuirá R$ 10 mil em premiação por prova para os atletas profissionais. Com patrocínio do Tivoli Ecoresort Praia do Forte e da Billabong, o evento é promovido pela Federação Baiana de Surf (FBSurf) e supervisionado pela Associação de Surf da Praia do Forte. As etapas seguintes estão programadas para os dias 29 de novembro a 1º de dezembro, e de 13 a 15 de dezembro.

Vice-campeão na edição passada, Bino Lopes, que é “local” da Praia do Forte, chega com sede de vitória. Com profundo conhecimento das ondas da região, ele está determinado a conquistar o Tivoli Triple Crown e mais um título estadual.

“As expectativas são as melhores possíveis. A previsão aponta boas ondas, e estou muito motivado. Competir em casa é uma oportunidade única”, afirma Bino. “A Praia do Forte é um lugar especial para mim, onde já conquistei alguns títulos. Vou em busca de mais um”, promete o surfista.

Bino também celebra o apoio da família e dos amigos nesta etapa em casa. “A energia de competir com o apoio da família é única e faz toda a diferença”, ressalta. “Estou treinando muito e acabei de fechar uma excelente parceria com a Ogunjá Arte Decor, por meio do programa Faz Atleta, do Governo da Bahia. Motivação é o que não falta.”

Disputas

O Tivoli Triple Crown começa nesta sexta-feira, a partir das 9h, com as baterias das categorias Profissional, Sub-18 e Sub-16. “A previsão é de ondas com boa formação, o que promete disputas de altíssimo nível”, afirma Marco Pellegrino, diretor técnico do circuito.

“Os melhores surfistas da Bahia e atletas convidados de outros estados estarão aqui. Quem puder, não perca, será um espetáculo imperdível!”, convida Pellegrino. O diretor técnico explica que no sábado (23) será a vez dos atletas das categorias Master (acima de 35 anos), Kahuna (acima de 45), Legend (acima de 55), Feminino, Sub-14, Sub-12, Sub-10 e Sub-8 entrarem na água.

Ausência - O atual campeão do Tivoli Triple Crown, Fabrício Bulhões, não irá à Praia do Forte para defender seus títulos estadual e do circuito nesta primeira etapa. Ele estará competindo em uma prova do campeonato brasileiro, marcada para a mesma data.

O Tivoli Triple Crown tem os patrocínios do Tivoli Ecoresort Praia do Forte e da Billabong e apoios da Prefeitura Municipal da Mata de São João, Apoio da Prefeitura de Mata de São João; @sudesbesporte; @projeto_tamar_oficial; Maron Consultoria; @lopessurfdesign; @bluprotetor; @paccoby; @birm.praiadoforte; @quintadaslagoas; @fitonesorvetes; @evcaiocesar; @55acai; @drinkbizzi; @barracadoloro; @pousadacasadoforte; e @pousadaogummarinho.

Confira as datas:

1ª Etapa: de 22 a 24/11

2ª Etapa: de 29/11 a 01/12

3ª Etapa: de 06 a 08/12

INSCRIÇÕES

Base / Feminino / Master: R$ 100

Profissional: R$ 150

Pix para inscrição: CPF 885.968.775-68 (Marco Antônio Pellegrino)

Informações: (71) 99951-0310