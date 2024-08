Fã tatua rosto e imagem icônica de Medina nas Olimpíadas; Veja

Após 'tubo' histórico, Medina se jogou para o alto e ergueu as mãos, fazendo o sinal de número 1, rendendo a foto que ficou famosa - Foto: Jerome BROUILLET | AFP

Gabriel Medina não só o mundo com sua participação nas Olimpíadas de Paris, com suas competições e fotos incônicas, como também inspirou a personal trainer Jéssica Meneguetti a fazer uma nova tatuagem com imagens dele.

No desenho, ela uniu uma foto do surfista beijando a medalha, além de reproduzir a icônica imagem em que ele flutua sobre o mar. Jéssica publicou as fotos no Instagram e escreveu uma homenagem na legenda.

“Acho incrível como os surfistas desafiam a natureza, as ondas, a gente não tem controle daquilo. Isso para mim é uma inspiração, uma superação. A tatuagem tem uma lembrança de superar desafios. Ele teve lesões, dificuldades, deu a volta por cima, se cuidou, ao retornar buscou o seu melhor e o fez”, explicou Jéssica.

Ela defendeu ainda que o brasileiro merecia ter conquistado o ouro. “Vamos definir essa tatuagem como a superação da vida, o desbravar a natureza, o sobrenatural, o incontrolável, a vida”, finalizou a personal.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

O desenho foi aprovado pelo próprio Medina. “Tatuagem sempre tem um significado. Fico feliz que, de alguma forma, a pessoa se identificou com a minha história. Agradeço o carinho”, escreveu ele no Instagram.