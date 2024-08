Jogos 2024: Paris distribuiu 2° maior número de camisinhas da história

Ao todo, 300 mil preservativos estiveram disponíveis na Vila Olímpica - Foto: LIONEL BONAVENTURE

As Olimpíadas de Paris 2024 terminaram e chegoaram ao 2º maior número da histórica de camisinhas distribuídas aos atletas. Ao todo, 300 mil preservativos estiveram disponíveis na Vila Olímpica durante a realização das disputas.

A prática de disponibilizar preservativos aos atletas teve início na edição de 1988 dos Jogos, em Seul. No ranking atual, apenas as Olimpíadas de Rio 2016 superaram o número de Paris, com 450 mil camisinhas distribuídas.

Veja lista de quais edições tiverammais preservativos distribuídos:

Rio-2016: 450 mil

Paris-2024: 300 mil

Tóquio-2020 e Londres-2012: 150 mil

Atenas-2004: 130 mil

Pequim-2008: 100 mil

Sydney-2000 e Barcelona-1992: 90 mil

Atlanta-1996: 15 mil

Seul-1988: 8.500