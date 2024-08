Saiba valor da medalha de ouro das Olimpíadas de Paris

A medalha de Paris pesa 529 g - Foto: BERTRAND GUAY/AFP

A medalha de ouro é sempre uma meta a ser atingida pelos atletas. Nas Olimpíadas de Paris, em 2024, a história não foi diferente. Mas, o valor da medalha não é tão simples de calcular.

Segundo a Forbes, a medalha de ouro fornecida nos Jogos Olímpicos em Paris é, possivelmente, a mais cara da história por conta do valor do ouro. No dia 24 de julho, o metal valia aproximadamente US$ 950 (cerca de R$ 5.361 na cotação atual).

De acordo com relatórios, a medalha de Paris pesa 529 g, sendo 505 g de prata (95,4%), seis de ouro e 18 de ferro, oriundo da Torre Eiffel. Caso fossem feitas de ouro puro, a honraria teria um valor aproximado de US$ 41 mil (cerca de R$ 232 mil).

A medalha de prata, por sua vez, pesa 525 g e é composta de 507 g de prata e 18 de ferro. O custo, segundo a Forbes, seria de US$ 486 (cerca de R$ 2.740). Já o bronze, tem 415,15 g de cobre, com 21,85 g de zinco e 18 de ferro, valendo US$ 13 (cerca de R$ 73,37).