Baiana Bia Ferreira se prepara para 'decisão' no boxe profissional

Bia Ferreira se prepara para enfrentar a francesa Licia Boudersa - Foto: Fernanda Oliveira/ Fokus Assessoria

A baiana Beatriz Ferreira, medalhista olímpica e estrela em ascensão no boxe profissional, se prepara para a sua primeira defesa de cinturão no peso-leve (até 61kg). O evento está marcado para o próximo dia 14 de dezembro, em Monte Carlo, Mônaco.

Invicta no boxe profissional, com cinco vitórias, a brasileira enfrentará a francesa Licia Boudersa, que acumula 23 vitórias, dois empates e duas derrotas. Sobre o confronto, ela demonstrou, em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, estar realizada em chegar no topo em pouco tempo.

"Estou muito feliz por ter essa oportunidade em tão pouco tempo no boxe profissional", disse Bia Ferreira, medalhista olímpica.

"Essa luta é extremamente importante para minha carreira e estou muito feliz por ter essa oportunidade em tão pouco tempo no boxe profissional. Sei dos desafios que tenho pela frente, por isso estou me dedicando intensamente à minha preparação para essa luta", garante.

Pressão toda vida

Reconhecida como uma das maiores potências do boxe feminino no Brasil, Bia enfrenta, diariamente, a reflexão sobre a responsabilidade de inspirar novas gerações. Questionada sobre como lida com as expectativas, a baiana descartou se sentir pressionada na carreira.

"Com certeza é uma grande responsabilidade, mas prefiro olhar como uma motivação para eu continuar me dedicando nos meus treinamentos, na minha evolução e focada nos meus resultados, do que carregar como pressão", reflete.

Foco no boxe profissional

Após a conquista de duas medalhas olímpicas, uma prata em Tóquio (2020) e um bronze em Paris (2024), Beatriz Ferreira anunciou que não competirá mais no boxe amador. Agora, seu foco está 100% no boxe profissional.

"Apesar de ser a mesma modalidade, existem várias diferenças entre o boxe olímpico e o profissional, o que implica mudanças significativas na preparação. O treinamento será direcionado para cada luta, levando em consideração as especificidades de cada adversário. Meu objetivo é conquistar cinturões, e espero alcançar o máximo de vitórias e cintos no boxe profissional", analisa.

Paris 2024

A medalha em Paris foi um marco na trajetória de Bia, encerrando a carreira olímpica dela com grande representatividade. Ao Portal MASSA!, a pugilista se emocionou com o feito, que, meses depois, não sai da cabeça.

"Acredito que, com essa medalha, finalizei de forma positiva o meu ciclo no boxe olímpico", disse a atleta.

"Foi uma conquista incrível, que me consolidou como a única boxeadora do Brasil a conquistar duas medalhas olímpicas. Acredito que, com essa medalha, finalizei de forma positiva o meu ciclo no boxe olímpico. Treinei e me preparei intensamente para conquistar uma medalha em Paris, e, felizmente, consegui", relatou a medalhista.