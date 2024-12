Retrospecto: Vitória só venceu o Botafogo uma vez nos últimos 13 jogos

Duelo entre Vitória e Botafogo pelo 1º turno - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vivendo o melhor momento da temporada, com quatro triunfos nos últimos cinco jogos, o Vitória enfrenta o Botafogo neste sábado, 22, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para manter a sequência positiva, o Leão precisará quebrar o retrospecto negativo diante do Glorioso.

Desde 2015, as equipes se enfrentaram 13 vezes, entre Brasileirão, Série B e Copa do Brasil. Nos duelos, o rubro-negro só conseguiu sair vitorioso uma única vez. Os outros confrontos, no entanto, foram definidos em oito triunfos do Botafogo e quatro empates.

Neste ano, o Vitória já enfrentou o alvinegro três vezes, perdendo todas as oportunidades. Na terceira fase da Copa do Brasil, o resultado foi em 1x0 no Nilton Santos e 2x1 no Barradão. Já no primeiro turno da Série A, em Salvador, o Botafogo venceu por 1x0, este jogo que ficou marcado pela estreia do treinador Thiago Carpini.

Para o encontro, o Fogão terá dois grandes desfalques. Na 34ª rodada, ao enfrentar o Atlético-MG, Alexander Barboza e Luiz Henrique foram expulsos e cumprirão suspensão diante do Vitória.

Neste sábado, o encontro será no Nilton Santos, com início previsto para às 19h30. A transmissão da partida será através do Premiere.