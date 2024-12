Athletico terá desfalques importantes para enfrentar o Bahia

Thiago Heleno atuou em 49 partidas pelo Athletico na temporada - Foto: Divulgação | Athletico

Titular do Athletico-PR, o zagueiro Thiago Heleno não vai enfrentar o Bahia, em jogo marcado no próximo domingo, 24, às 16h, na Arena Fonte Nova. O defensor recebeu o cartão vermelho na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO e cumprirá suspensão contra o Tricolor.

Para a vaga entre os onze inicias, o treinador Lucho González deve optar por Gamarra e repetir a dupla de defensores que enfrentou o São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra opção para o Rubro-Negro na posição, o jovem Marcos Victor também não deve ficar à disposição por questões contratuais, já que o atleta pertence ao Esquadrão de Aço.

Outros desfalques importantes são o atacante Julimar, que trata uma torção no joelho e ainda segue fora, assim como o zagueiro Kaique Rocha, o lateral Madson e os atacantes Canobbio e Mastriani, que também não ficam à disposição do comandante do Furacão.



Por outro lado, o clube paranaense conta com o retorno do centroavante Pablo, que cumpriu suspensão na última partida da equipe. O jogador é uma das peças importantes do Athletico nesta virada de chave no Campeonato Brasileiro e deve ser titular contra o Bahia.

Desta maneira, o Rubro-Negro deve ir a campo com: Mycael; Leo Godoy, Lucas Belezi, Gamarra e Esquivel; Gabriel, Felipinho e Nikão; João Cruz, Cuello e Pablo.