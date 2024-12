Com Bahia de olho, Racing bate Cruzeiro e é campeão da Sul-Americana

Adrián Martínez comemorando o segundo gol do Racing diante do Cruzeiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em Assunção, no Paraguai, o Racing, da Argentina, venceu o Cruzeiro, por 3 a 1, e se sagrou campeão da Copa Sul-Americana. Na tarde deste sábado, 23, os argentinos começaram a partida com muita intensidade e abriram dois gols de diferença logo aos 20 minutos do primeiro tempo.

O clube mineiro demorou para reagir, diminuiu o placar com Kaio Jorge, mas o resultado se manteve até os acréscimos da partida, quando Roger Martínez sacramentou a vitória. Martirena e Adrián Martínez também balançaram as redes e sacramentaram a conquista para La Academia.

Com o resultado, a Raposa perdeu não somente o título, mas também a chance de garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada. Dessa maneira, a equipe comandada por Fernando Diniz terá que alcançar o objetivo via Campeonato Brasileiro.

Se o Cruzeiro tivesse conquistado o título, o Brasileirão iria disponibilizar nove vagas para a Libertadores se o clube mineiro terminar a competição dentro da zona de classificação. Com a não-conquista da equipe, o torneio continua contando com o G-7, que ainda pode virar um G-8 caso o Botafogo vença o Atlético-MG na final desta temporada.



Com 47 pontos, o Cruzeiro ocupa a sétima colocação no Brasileirão e está dentro da zona de classificação para disputar a Glória Eterna em 2025. O Bahia, que também luta para garantir uma vaga, tem alerta ligado no Campeonato Brasileiro, assim como o Vasco, Corinthians e Atlético-MG.