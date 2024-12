Brasileirão tem novo líder e o primeiro rebaixado para a Série B

Raphael Veiga marcou o gol que garantiu a liderança do Palmeiras - Foto: (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras chegou à liderança do Campeonato Brasileiro e se aproximou do tricampeonato consecutivo. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Atlético-GO por 1 a 0 neste sábado, em Goiânia, e aproveitou o tropeço do Botafogo para assumir a ponta da tabela.

Apesar de ter a mesma pontuação que o rival carioca, o Alviverde lidera pelo critério de desempate, com uma vitória a mais, e encara um confronto direto na próxima terça-feira.

Leia mais:

>> Vitória sofre gol no fim e empata com o Botafogo no Nilton Santos

>> CBF define cofrontos dos duelos da Pré-Copa do Nordeste

>> Com Bahia de olho, Racing bate Cruzeiro e é campeão da Sul-Americana



Em uma partida disputada sob forte chuva e com o gramado bastante castigado, o Palmeiras não apresentou um futebol vistoso, mas garantiu os três pontos com um gol de Raphael Veiga ainda no primeiro tempo. O Atlético-GO, entretanto, confirmou o rebaixamento da equipe goiana para a Série B.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 70 pontos, empatado com o Botafogo, mas com vantagem no número de vitórias (21 contra 20). Já o Atlético-GO permanece na última colocação, com 26 pontos.