Carpini explica confusão entre jogadores do Vitória e Botafogo

Thiago Carpini durante o jogo neste sábado - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O empate por 1 a 1 entre Vitória e Botafogo no Nilton Santos, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por tensão dentro e fora de campo. Após o apito final, uma confusão envolvendo jogadores das duas equipes chamou atenção. Alerrandro marcou para o time baiano, enquanto Wagner Leonardo, em um lance de infelicidade, fez gol contra, decretando o placar final.

O técnico do Rubro-Negro, Thiago Carpini, se mostrou insatisfeito com a situação que se desenrolou após a partida, um verdadeiro "pega pra capar" entre Everaldo, do Leão da Barra, e Marlon Gomes, do Glorioso.

"Não gostei dessa situação no final do jogo, nós não temos nada a ver com esse momento que passa o Botafogo", afirmou Carpini.

Foco na permanência

Apesar do bom resultado fora de casa, Carpini mantém os pés no chão quanto aos objetivos do Vitória no campeonato. A equipe baiana ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos, e vê o risco de rebaixamento se afastar, mas o treinador ressalta que a luta ainda não terminou.

"Fizemos quatro pontos fora de casa, um aproveitamento excelente. Nossa briga ainda é o rebaixamento, não acredito que 42 pontos nos salva, então não atingimos ainda nosso objetivo. Precisamos focar nos próximos jogos, dentro de casa, para, aí sim, cravar a permanência e poder falar de coisas maiores".

Próximos passos

O Vitória agora volta suas atenções para o jogo contra o Fortaleza, no próximo domingo,1º, no Barradão. A partida será decisiva para consolidar a permanência na Série A e, quem sabe, sonhar com uma vaga na Copa Sul-Americana.

