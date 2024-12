Verstappen conquista seu quarto título consecutivo da Fórmula 1

Verstappen é o sexto piloto na história a ter no mínimo quatro títulos da Fórmula 1 - Foto: ANGELA WEISS / AFP

Max Verstappen garantiu na madrugada deste domingo, 24, seu quarto título consecutivo da Fórmula 1. O piloto holandês da Red Bull terminou a corrida na quinta colocação e conseguiu a combinação de resultados que precisava envolvendo Lando Norris, da McLaren, assegurando o campeonato no GP de Las Vegas, que terminou com a vitória de George Russell, da Mercedes.

Verstappen é o sexto piloto na história a ter no mínimo quatro títulos da Fórmula 1. Com 27 anos, o holandês empatou em número de campeonatos com Sebastian Vettel e Alain Prost, ficando atrás apenas do argentino Juan Manuel Fangio (5 títulos), do alemão Michael Schumacher (7 títulos) e do britânico Lewis Hamilton (7 títulos).

Como Lando Norris terminou na sexta posição, uma abaixo do holandês, a vantagem de Verstappen para o britânico aumentou para 63 pontos. Com apenas 60 em disputa até o fim do campeonato, o piloto da Red Bull garantiu o troféu que já havia vencido em 2021, 2022 e 2023.

Veja como ficou as posições do GP de Las Vegas de Fórmula 1:

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Carlos Sainz (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Max Verstappen (RBR) - Campeão do campeonato

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Nico Hulkenberg (Haas)

Yuki Tsunoda (RB)

Sergio Pérez (RBR)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Kevin Magnussen (Haas)

Guanyu Zhou (Sauber)

Franco Colapinto (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)

Liam Lawson (RB)

Esteban Ocon (Alpine)

Valtteri Bottas (Sauber)

Alexander Albon (Williams) - ABANDONOU

Pierre Gasly (Alpine) - ABANDONOU