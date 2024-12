Thaciano sente no aquecimento e deve ser desfalque diante do Athletico

Thaciano durante treino - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Para a partida diante do Athletico-PR, pela 35ª rodada do Brasileirão, que ocorre na tarde deste domingo, 24, o treinador Rogério Ceni optou pela titularidade de Thaciano. No entanto, durante o aquecimento, minutos antes do apito inicial, o meia sentiu um desconforto na coxa e foi para o banco.

Sem a presença do camisa 16, Ceni optou por Cauly, que veio da reserva na partida contra o Palmeiras, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia não vem fazendo bons jogos no segundo turno da competição, gerando revolta por parte dos torcedores.

Podendo não ser utilizado, Thaciano encerra uma sequência de 12 jogos sendo titular quando está à disposição do treinador. Diante do São Paulo, na 32ª rodada, o meia estava suspenso e não pode atuar com o Esquadrão. Sua última partida iniciando como reserva foi contra o Fluminense, pela 21ª rodada.