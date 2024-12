"Este título é diferente dos outros", afirma Max Verstappen

Max Verstappen se tornou campeão da Fórmula 1 2024 neste domingo - Foto: FREDERIC J. BROWNAFP

Depois de se tornar tetracampeão mundial de Fórmula 1, o piloto Max Verstappen (Red Bull) afirmou neste domingo, 24, que o título deste ano é "diferente dos outros". O holandês já havia conquistado as temporadas de 2021, 2022 e 2023.

No Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, o piloto ficou na 5ª colocação, somando 10 pontos, e superando o britânico Lando Norris, que está na segundo colocação. À AFP, o holandês comentou sobre o feito e exaltou o 4º título, igualando grandes nomes do automobilismo.

"É um prazer, com certeza. Quando você cresce, vê as estatísticas de pilotos lendários, muito impressionantes, e só espera subir em um pódio, ganhar uma corrida, quem sabe um título. Já é tão difícil ganhar um... Também é preciso um pouco de sorte para estar na equipe certa no momento certo. Este título é diferente dos outros. Começamos bem a temporada, mas depois tivemos algumas corridas difíceis. É por isso que estou orgulhoso da equipe. Não tínhamos o carro mais rápido, mas nós nos mantivemos unidos, trabalhamos juntos, soubemos manter a calma e cometemos poucos erros".

Christian Horner, chefe da sua equipe, acredita que este é o seu título mais impressionante... concorda?

"Concordo. No ano passado, tinha um carro dominante e acho que nossa série de dez vitória seguidas não foi muito valorizada. Estou muito orgulhoso deste ano porque acho que 70% do tempo não tivemos o melhor carro. Tivemos muitos problemas na metade da temporada, coisas que não entendíamos, mas contornamos perfeitamente".

Lewis Hamilton tem o recorde de sete títulos. Você acredita que pode alcançá-lo ou superá-lo?

"Você sempre tem que estar na equipe certa para conseguir isso durante tanto tempo. Não penso nisso, mas se acontecer, melhor. Já estou muito orgulhoso com quatro títulos. No final, um título ou sete é a mesma coisa. Sei que ainda tenho a oportunidade para lutar pelo troféu, mesmo não tendo o melhor carro, farei isso. Darei tudo quando estiver no volante. Nos últimos anos, evoluí demais como piloto, fiquei mais completo. Estou ansioso para ver o que acontece nos próximos anos.