Sport e Ceará estão de volta à Série A do Campeonato Brasileiro

Lucas Lima marcou duas vezes na vitória sobre o Santos que garantiu o acesso do Leão pernambucano - Foto: Reprodução X | Lucas Lima

A última rodada da Série B definiu os últimos classificados para a elite do Campeonato Brasileiro em 2025. Além do Santos, que já havia conquistado o título, Mirassol (SP), Sport (PE) e Ceará garantiram o acesso.

O Sport retorna à Série A após três anos, já o Ceará passou dois anos na Série B. Caso nenhum nordestino seja rebaixado, o Brasileiro do ano que vem terá 5 representantes do Nordeste.

O Mirassol venceu a Chapecoense por 1x0 para confirmar o acesso. O Ceará empatou com o rebaixado Guarani em 0x0, mas foi beneficiado pela derrota do Novorizontino para o Goiás, 1x0. O acesso do Sport foi conquistado na vitória por 2x1 sobre o Santos com direito a lei do ex. Os dois gols foram marcados por Lucas Lima, jogador da equipe santista que está emprestado.