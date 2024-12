Sócio da Volt celebra parceria com Vitória e revela futuro lançamento: "Ficou sacanagem"

Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport - Foto: Rafael Vieira | Press Foto Club

O Vitória e a Volt Sport estão preparando uma série de lançamentos que prometem mexer com o coração dos torcedores do clube. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Fernando Kleimmann, sócio-diretor da fornecedora, revelou os detalhes das novas camisas do Rubro-Negro, com destaque para as temáticas especiais.

Ainda para 2024, está previsto o lançamento da terceira edição da camisa especial de réveillon, que na opinião de Kleimmann, é a mais bonita entre as já produzidas para o Vitória.

"A camisa do Réveillon ficou linda, ficou maravilhosa. Eu acho muito legal que o pessoal coleciona as camisas de Réveillon. A gente vai para a nossa terceira versão, e muita gente tem a primeira e a segunda. A terceira ficou maravilhosa, eu acho que a mais bonita das três, inclusive", contou o sócio-diretor ao Portal A TARDE.

Já o primeiro lançamento de 2025 será a camisa com a temática da Copa do Nordeste. Sem esconder o entusiasmo, Kleimmann se derreteu em elogios e disse estar curioso para ver como os rubro-negros irão reagir.

Eu não gosto de fazer propaganda porque joga expectativa lá para cima, mas a camisa da Copa do Nordeste ficou 'sacanagem'. Eu fiquei muito feliz e estou curioso para ver como vai ser a reação dos torcedores Fernando Kleimmann - sócio-diretor da Volt Sport

Programação para 2025

Além das camisas temáticas, a Volt Sport planeja os lançamentos dos uniformes tradicionais para a próxima temporada, incluindo a camisa 1, a camisa 2 e a camisa 3, que pode ser lançada no aniversário do clube ou no Dia dos Pais.

"A gente está fechando as datas ainda, mas tem uma programação extensa de muito produto novo e de muito lançamento diferenciado para o Vitória”, revelou Kleimmann.

O sócio-diretor ainda celebrou o desempenho de vendas em 2024, destacou a parceria de sucesso com o clube e segue na torcida para que o Vitória confirme a permanência na Série A e, quem sabe, conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana.

"Foi um ano bom de vendas. A gente está muito feliz com o que aconteceu em relação à venda esse ano. Não acabou no campo ainda, temos mais alguns passos, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, completou.