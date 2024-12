Após arrancada, Vitória pode fugir do rebaixamento na próxima rodada

Jogadores do Vitória reunidos - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Na melhor fase desde o início do Campeonato Brasileiro, o Vitória se aproxima a passos largos de garantir a permanência na Série A de 2025. Na próxima rodada, o Leão encara o Fortaleza, no domingo, 1º, às 18h30, no Barradão. Em caso de resultado positivo, e combinação de resultados, o rubro-negro poderá soltar o 'ufa!' e comemorar a manutenção na elite.

Com 42 pontos somados, o Vitória tem cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, tendo em vista que o Criciúma, 16ª colocado, tem 37 pontos. Além disso, o Leão está na 12ª colocação, o que o coloca a quatro casas de distância.

Caso vença o Fortaleza, o rubro-negro vai aos 45 pontos, aguardando apenas o resultado do duelo entre Corinthians e Criciúma, que se enfrentam em Santa Catarina, e Cruzeiro e Bragantino, que também soma 37 pontos e está na 17ª colocação. Em caso de triunfo do Timão e do Cabuloso, a vantagem do Vitória para o Z-4 amplia para oito pontos, faltando duas rodadas para o fim do campeonato e apenas seis em disputa.

Neste cenário, segundo o Departamento de Matemática e Estatística da UFMG afirma que a possibilidade do Vitória ser rebaixado é de apenas 0,93%, situação muito diferente do primeiro turno, quando tinha mais de 70% de chance.

A campanha do returno do Leão é de se elogiar, tendo o 7º melhor aproveitamento do Brasileirão. Enquanto nos primeiros 19 jogos a equipe rubro-negra estava na vice-lanterna, com apenas 15 pontos e quatro vitórias, a segunda parte do campeonato é oposta, com 27 pontos, ainda nove em disputa, e oito triunfos somados.

Além da permanência, os comandados de Thiago Carpini podem sonhar ainda mais alto, como uma vaga para a Sul-Americana. Atualmente, na 12ª posição, o Vitória está na zona de classificação, com 65% de possibilidade, de acordo com a UFMG. A confirmação, no entanto, não poderá vir na 36ª rodada, tendo em vista que Athletico-PR, na 13ª posição com 41 pontos, e o Grêmio, na 14ª posição com 40 pontos, ainda poderão ultrapassá-lo.

A possibilidade de classificação poderá ser ainda maior em caso de título da Libertadores para o Botafogo, que abrirá o G-8 e, consequentemente, mais uma vaga para a Sul-Americana.

Além do Fortaleza, o Vitória enfrenta o Grêmio, pela 37ª rodada, no Barradão, na quarta-feira, 4, e o Flamengo, na última rodada, no dia 8 de dezembro, domingo, no Maracanã.