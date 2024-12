Ex-BBB expõe opinião sobre Neymar e craque responde: "Fanfarrão"

Neymar, atacante do Al Hilal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo de setembro, do ex-BBB Fred Bruno comentando sobre Neymar, foi republicado por uma conta de futebol no Instagram e chamou a atenção por um detalhe inusitado: o comentário do craque brasileiro.

Leia mais:

>> Salah decide e Liverpool dispara na liderança da Premier League

>> Rayssa vira na última volta e fatura etapa de Tóquio da Liga Mundial

>> Demi Brasil larga na frente pelo título baiano de surf 2024

Em entrevista ao canal UOL, Fred critica a postura de Neymar fora de campo, admitindo que, na vida pessoal, o jogador tem "escolhas questionáveis".

"Assim, eu admiro muito o Neymar dentro de campo, fora de campo realmente ele tem escolhas questionáveis. Ele tem posicionamentos e não posicionamentos que são questionáveis. E aí, por exemplo, época que chega Copa do Mundo, tem uma galera que torce contra o Neymar. Nosso melhor jogador, cara que já quebrou todos os recordes, mas tem algumas escolhas da vida do Neymar, fora do campo, que são ruins", disse Fred.

O atacante rebateu dizendo que o ex-BBB é um “fanfarrão”. Cris Guedes, que é amigo de Neymar, também comentou a publicação e atacou o atual comentarista da TV Globo. "Existe o Fred antes da Globo e depois da Globo... algumas atitudes são questionáveis", escreveu.

Veja os comentários de Neymar e Cris Guedes: