Demi Brasil larga na frente pelo título baiano de surf 2024

Demi Brasil conseguiu tirar o máximo das ondas de Praia do Forte e larga na frente pelo título baiano de surf - Foto: Orlando Rodrigues | Divulgação

O surfista Demi Brasil, de Morro de São Paulo (Cairu), conquistou uma vitória emocionante na bateria decisiva, que marcou a abertura do Tivoli Triple Crown, realizada na tarde deste domingo, 24, na Praia do Forte, Litoral de Mata de São João.

Em uma disputa acirrada na Praia da Catinguiba, Demi desbancou Alandresson Martins, de Itacaré, Antônio Vinícios, de Arembepe (Camaçari), e Erick Moraes, de Salvador. A vitória garantiu a Demi Brasil uma importante vantagem na corrida pelo título estadual desta temporada, que será decidido nas duas próximas etapas do Tivoli Triple Crown. As provas ocorrerão nos dois próximos fins de semana, novamente na Praia da Catinguiba.

“Estou muito emocionado. É a primeira vez que ganho uma etapa no profissional contra grandes atletas. Foi um evento de altíssimo nível, com organização impecável e uma comissão técnica excelente”, celebrou Demi Brasil, ainda no calor da vitória. “Estou muito feliz porque essa conquista era um sonho antigo. Vou para as próximas duas etapas com o objetivo de ser o campeão baiano deste ano”, prometeu.

Além de Demi Brasil, outros surfistas também subiram ao pódio. Miguel Cerqueira venceu na categoria Sub-18, Davi Lucca na Sub-12, Yan Rodrigues na Sub-14, Samira Vitória no Feminino, Marcelo Alves no Master, Bryan Pessoa na Sub-16, Rudá Nascimento na Sub-10, Christiano Spirro no Kahuna, Beto Dias no Legend e Gustavo Dias na Sub-8.

Ilhéus brilha na Sub-18

Em uma das categorias mais disputadas, o ilheense Miguel Cerqueira saiu da primeira etapa com o troféu de campeão da Sub-18. Ele superou o favorito local da Praia do Forte, Gabriel Guerreiro, defensor do título da temporada passada, que terminou em quarto lugar. O vice-campeonato ficou com Vitor Gabriel, enquanto Lucca Yamasaki completou o pódio na terceira posição.

Com patrocínio do Tivoli Ecoresort Praia do Forte e Billabong, o circuito é promovido pela Federação Baiana de Surf (FBSurf) e supervisionado pela Associação de Surf da Praia do Forte. As próximas etapas estão programadas para ocorrer entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, e 13 a 15 de dezembro.

Confira os resultados de todas as categorias:

Karuna (acima de 45 anos)

1) Cristiano Spirro

2) Marcelo Alves

3) Helio Rocha

4) Beto Dias

Sub-10

1) Rudá Nascimento

2) Davi Lucca

3) Rafael Galeno

4) Pedro Henrique

Sub-16

1) Brayan Pessoa

2) Felipe Guerreiro

3) Gabriel Leal

4) Vitor Gabriel

Sub-8

1) Gustavo Dias

2) Davi souza

3)Luan Kaleb

Master (acima de 35 anos)

1) Marcelo Alves

2) Rafael Matos

3) Cristiano Spirro

4) Jr. Man

Feminino

1) Samira Vitória

2) Amanda Lucheese

3) Elane Cavalcante

4) Manoela Lozano

Sub- 12

1) Davi Lucca

2) Bernardo Lernher

3) Rudá Nascimento

4) Kaique Santos

Sub-18

1) Miguel Cerqueira

2) Vitor Gabriel

3) Lucca Yamasaki

4) Gabriel Guerreiro

Legend

1) Beto Dias

2) Aloísio Loro

3) Silvio Goren

4) Guiga Matos

Sub-14

1) Yan Rodrigues

2) Numa Liory

3) Guilherme Simões

4) Miguel Becker

Profissional

1) Demi Brasil

2) Alandresson Martins

3) Antônio Vinícius

4) Erick Moraes