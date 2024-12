MP pede arquivamento parcial de investigação contra patrocinador do Bahia

Esportes da Sorte é patrocinadora máster do Bahia - Foto: Redação | Ag. A TARDE

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) divulgou, nesta segunda-feira, 25, a decisão em que solicita o arquivamento parcial da investigação contra a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Bahia, por lavagem de dinheiro e práticas ilegais.

Em setembro, a empresa se tornou alvo da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil a fim de investigar supostos esquemas de jogos ilegais e lavagem de dinheiro envolvendo sites de apostas esportivas. Confira um trecho da decisão:

“O Ministério Público de Pernambuco requer o arquivamento da investigação em relação às condutas reputadas como crime de lavagem de dinheiro, que tenham como infração penal antecedente a indicação da prática de apostas esportivas e jogos online promovidos pela Esportes da Sorte.”

Entretanto, a recomendação do MPPE é que a investigação siga apurando crimes relacionados ao jogo do bicho. Para o órgão, as empresas misturavam o dinheiro vindo das apostas on-line com o jogo do bicho.

“Com base no resultado da busca e apreensão e nessas informações, a Autoridade Policial instaurou o presente inquérito policial, com a finalidade de apurar o crime de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e do jogo de azar (apostas esportivas e cassinos on-line), perpetrados por DARWIN HENRIQUE SILVA, proprietário da Banca de bicho denominada Caminho da Sorte, seu filho, DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO, dono do site de apostas denominado Esportes da Sorte”, cita outro trecho da decisão.

Ainda no documento, o MP afirma que irá aguardar a conclusão de todas as diligências requisitadas à Polícia Civil, que inclui a análise da quebra de sigilo bancário dos investigados, que teve como alvo, por exemplo, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra e cantor Gusttavo Lima.

Além de Bahia, a empresa estampa os uniformes de Corinthians, Ceará, Náutico, Santa Cruz, ABC e Athletico-PR, assim como a equipe feminina do Palmeiras.