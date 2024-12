CPI das Bets: Deolane, Safadão, Tirulipa e Jojo Todynho são convocados a depor

Deolane, Safadão e Jojo Marontini - Foto: Reprodução

A influenciadora Deolane Bezerra; os cantores Jojo Todynho e Wesley Safadão e o humorista Tirulipa foram convocados a depor na CPI das Bets, no Senado Federal. As convocações foram aprovadas nesta terça-feira, 19. As datas para os comparecimentos dos convocados ainda serão agendadas.

A CPI das Bets teve início na semana passada com o objetivo de investigar a “influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras”. Além disso, também serão investigadas possível associação com organizações criminosas em práticas de lavagem de dinheiro.

"Muitos jogadores com vícios estão pedindo dinheiro a agiotas, isso é muito grave. São bilhões de reais que estão saindo do nosso comércio e, com isso, o setor de serviços está sentindo muito", afirmou a relatora da CPI, Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Entre os convocados, Deolane Bezerra ficou presa por 15 dias após operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Influenciadora estava ligada a Esportes da Sorte, empresa investigada pela Polícia Civil de Pernambuco.