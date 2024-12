Bahia lutará até o fim pela Libertadores, garante Éverton Ribeiro

Éverton Ribeiro durante a partida contra o Athletico-PR - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após um primeiro turno quase irretocável, o rendimento do Esporte Clube Bahia teve um queda brusca, podendo deixar escapar uma classificação histórica para a Libertadores, após ocupar as principais posições do Campeonato Brasileiro durante praticamente todo o certame.

Atualmente na 8ª posição, com 47 pontos — pior colocação do Esquadrão desde a 4ª rodada, quando ocupou o 9º lugar — a equipe comandada por Rogério Ceni completa dois meses sem vencer uma partida nesta sexta-feira, 29, passando pela maior turbulência da temporada. Durante o período sem vencer, o Tricolor de Aço entrou em campo sete vezes, perdendo cinco jogos e empatando dois, sendo três derrotas em casa, contra adversários diretos: Flamengo, São Paulo e Palmeiras.

Leia mais:

>> Com 44% de aproveitamento, Carpini se aproxima de renovar com Vitória

>> Dênis Júnior se despede do Vila Nova e retorna ao Bahia em 2024

>> CBF divulga tabela da dupla Ba-Vi nas últimas rodadas do Brasileirão

Diante do péssimo momento vivido pela equipe azul, vermelha e branca, o capitão do time, Éverton Ribeiro, utilizou as redes sociais para demonstrar insatisfação com os resultados recentes: “Como capitão, entendo e compartilho da frustração de todos os tricolores, ainda mais por saber o quanto esse grupo trabalha todos os dias”.

“O Bahia tem três jogos fundamentais pela frente e lutaremos até o fim para dar a essa torcida a classificação que ela tanto merece”, destacou o camisa 10 do time, garantindo que o elenco segue focado na luta por uma vaga na Libertadores de 2025.