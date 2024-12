Caio Alexandre crê em vaga na Libertadores: "Continuar acreditando"

Caio Alexandre falou das suas expectativas para o jogo contra o Cuiabá em entrevista coletiva - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Um dos principais jogadores do meio de campo do Bahia, o volante Caio Alexandre foi o escolhido para a entrevista coletiva desta quarta-feira, 27, no CT Evaristo de Macedo.

Há seis jogos sem vencer, o Tricolor vive seu pior momento no Campeonato Brasileiro. As expectativas criadas pela boa campanha no primeiro turno se tornaram frustração após os resultados negativos no returno da competição.

O camisa 19 do Esquadrão admite a queda de rendimento nas últimas partidas em relação a resultados e afirmou que a equipe tem trabalhado para reverter este quadro negativo.

“Sabemos que vivemos um momento complicado. Caímos um pouco de rendimento. A gente reconhece isso, mas só temos dois caminhos: ou se frustra, ou continua trabalhando. Estamos buscando melhorar a cada jogo para entregar o melhor para o nosso torcedor”, disse inicialmente.

Caio Alexandre comentou sobre as possibilidades de classificação do Bahia para a Copa Libertadores de 2025. Confiante, ele crê que busca pelo objetivo segue firme no pensamento do grupo.

“Sabemos que estamos devendo, que nos últimos jogos competimos, mas não conseguimos alinhar a performance com o resultado. É continuar competindo, acreditando. Foi esse time que nos trouxe até aqui na condição de briga pela Libertadores. Sabemos que só com resultados positivos vamos deixar nossa torcida feliz”, declarou.

Para voltar aos trilhos, o time azul, vermelho e branco pode se recuperar contra o rebaixado Cuiabá, próximo adversário do time, na Arena Pantanal, pela 36ª rodada. Caio falou sobre suas expectaticas para este compromisso em Mato Grosso.

“Temos que ir para Cuiabá e fazer uma grande partida. Vamos entrar concentrados para um grande jogo. Temos que fazer o nosso melhor e entregar o máximo. Vai ser um jogo difícil. O Cuiabá é uma equipe forte, muito física. Independente de estar rebaixado, eles vão querer mostrar trabalho, e nós também. Temos que performar muito bem para conseguir o resultado”, pontuou.

O Bahia ocupa a 8ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 47 pontos somados em 35 jogos disputados.