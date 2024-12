Justiça bloqueia R$ 46 mi de conta da Esportes da Sorte

Esportes da Sorte é patrocinadora máster do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Justiça de Pernambuco atendeu ao pedido da Polícia Civil e determinou o bloqueio de 6,5 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 46 milhões) encontrados em uma conta associada à Esportes da Sorte, patrocinadora do Esporte Clube Bahia, na Ilha de Man, um paraíso fiscal localizado entre a Inglaterra e a Irlanda do Norte. A operação e o bloqueio foram noticiados inicialmente pela Folha de São Paulo.

A conta onde os valores foram encontrados está vinculada à HSF Gaming, operadora da marca Esportes da Sorte, e, de acordo com a polícia, a movimentação na conta ultrapassou 485 milhões de euros (cerca de R$ 2,9 bilhões). Em um dos registros, consta uma transferência de 10 mil libras esterlinas (R$ 73 mil) para uma conta associada ao cantor Gusttavo Lima, localizada nas Ilhas Cayman, outro conhecido paraíso fiscal. Embora o relatório policial mencione a transação, não há indícios de irregularidades no que tange ao repasse para o cantor.

Ao longo dos últimos 12 meses, as contas associadas à Esportes da Sorte receberam cerca de 100 milhões de libras esterlinas (R$ 730 milhões). A investigação revelou que 8% desse valor foi transferido por meio de prestadores de serviços de pagamento, mas não há informações detalhadas sobre a origem dos valores.

Em um comunicado oficial divulgado no dia 26 de novembro, o Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) afirmou que não encontrou elementos que comprovassem que os valores transferidos eram oriundos de atividades criminosas. "Não existem elementos que demonstrem que os valores das operações suspeitas são provenientes de infração penal, e em razão da absoluta inexistência de correlação dessas movimentações com o investigado Darwin Henrique da Silva Filho, possível contraventor do jogo do bicho, e suas empresas", destacou o documento.

Contudo, a decisão judicial foi contrária ao entendimento do MP-PE. O tribunal de Pernambuco determinou o bloqueio da conta, alegando que as evidências apontam para a possível ligação dos valores com atividades ilícitas, como jogos ilegais e lavagem de dinheiro no Brasil. A polícia indicou que os 6,3 milhões de libras esterlinas estavam diretamente associados a essas práticas criminosas.

De acordo com a investigação, Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, é identificado como o "beneficiário final" dos recursos movimentados nas contas da HSF Gaming. A polícia também apontou que a empresa realiza apostas por meio de quatro intermediários de pagamento, os quais receberam cerca de R$ 15 bilhões entre 2009 e setembro de 2024. No entanto, a investigação ainda não detalhou se esse montante corresponde apenas aos depósitos direcionados ao grupo Esportes da Sorte.

O pedido de bloqueio foi justificado com base na apreensão de R$ 600 milhões determinada pela Justiça, sendo que os valores encontrados até o momento, incluindo os R$ 46 milhões encontrados na Ilha de Man, "não se aproximam nem de longe" do montante bloqueado. Vale destacar que a Esportes da Sorte mantém um contrato de patrocínio com o Bahia até o fim de 2025, além de patrocinar outras equipes, como o Corinthians e o Ceará.