Bahia pode contar com 'ajuda' para retornar ao G-7 nesta quarta

Zagueiro Kanu no duelo entre Bahia e Athletico-PR - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Mesmo há sete jogos sem vencer, a "gordura" conquistada pelo Bahia no primeiro turno do Campeonato Brasileiro mantém a equipe viva por uma vaga na Pré-Libertadores a ponto de, nesta quarta-feira, 27, o Tricolor poder retornar ao G-7 da competição.

Leia mais:

>> No Bahia, Rogério Ceni vive a pior sequência negativa como treinador

>> Justiça bloqueia R$ 46 mi de conta da Esportes da Sorte

>> Em meio a fortes chuvas, Bahia segue preparação para jogo com o Cuiabá



A chance existe porque, o Cruzeiro, atual sétimo colocado, enfrenta o Grêmio e pode cair uma posição na tabela a depender do resultado do duelo, que está marcado às 21h, no Mineirão, e é válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

Empatado em número de pontos e vitórias com o Esquadrão de Aço, a Raposa fica à frente na classificação pelo saldo de gols, já que balançou as redes duas vezes a mais na competição. Se o resultado da partida desta noite envolver um triunfo do Grêmio por dois ou mais tentos de diferença, o Bahia assumirá a 7ª posição pelos critérios de desempate.

Entretanto, se o Cruzeiro conquistar os três pontos diante do clube gaúcho, a equipe sairá na frente pela briga por uma vaga na fase classificatória da Libertadores. Além de Bahia, Corinthians, Atlético-MG, Vasco e Vitória ainda possuem chances de se classificar para a competição internacional.