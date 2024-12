Bahia utilizará a equipe sub-20 na reta inicial do Baianão 2025

Ruan Pablo é um dos jogadores que atuam na equipe Sub20 do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia anunciou, na tarde desta quinta-feira, 28, que utilizará a equipe sub-20 na reta inicial do Campeonato Baiano da próxima temporada. O Tricolor divulgou que os Pivetes de Aço entraram em período de recesso após a disputa da Copa do Brasil da categoria e retornarão no dia 16 de dezembro visando a preparação do Baianão.

Os jogadores das divisões de base disputarão as três primeiras rodadas da competição estadual no ano que vem, contra Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Jacobina, respectivamente. Com isso, a estreia da equipe principal deve acontecer na 4ª rodada, diante do Porto, na Arena Fonte Nova. Além disso, o Esquadrão de Aço divulgou que o treinador Rogério Ferreira não é mais o treinador da equipe sub-20.

O técnico, que chegou ao clube baiano em 2022, também comandou a equipe nas duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano deste ano, quando o Bahia utilizou uma equipe alternativa, já que o time principal estava passando por um período de treinamentos em Manchester, na Inglaterra.

Rogério Ferreira, ex-treinador da equipe Sub20 do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Outra mudança anunciada pelo Tricolor foi a utilização da equipe sub-17 na Copa São Paulo de Futebol Jr (Copinha) de 2025. O Bahia vai enfrentar o Capivariano, Madureira e Sergipe na primeira fase.