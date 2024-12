FBF apresenta nova bola oficial do Campeonato Baiano de 2025

Nova bola do Baianão 2025 foi batizada de 'samba' - Foto: Divulgação / FBF

O Campeonato Baiano de 2025 já tem sua estrela confirmada: a bola oficial do torneio foi apresentada nesta quarta-feira, 27, pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), em parceria com a fabricante Topper. Batizada de "Samba", em homenagem ao tradicional gênero musical brasileiro, a bola promete aliar tecnologia de ponta ao espetáculo esportivo nos gramados do estado.

A Samba foi desenvolvida com tecnologia Termofusion, considerada uma das mais avançadas do mercado. Sua construção é composta por 12 gomos de laminado de PU HS com textura aprimorada, que contribui para maior durabilidade e desempenho. Além disso, a câmara de butil com composto siliconado proporciona maciez e conforto durante o jogo.

Outro destaque é o forro multiaxial, produzido com fio de poliamida de alta resistência e elasticidade, combinado com borracha natural. Essa composição garante maior controle de direção e velocidade, melhor aderência para goleiros, resistência a impactos e abrasão, e 0% de absorção de água, características que prometem beneficiar atletas de todas as posições.

A estreia da Samba está marcada para o dia 11 de janeiro de 2025, data de abertura do Baianão. A nova bola será utilizada em todos os jogos do campeonato, consolidando-se como um elemento essencial no maior torneio estadual do Norte-Nordeste.