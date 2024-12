"Domingo é uma guerra", diz Willian Oliveira sobre jogo da permanência

Willian Oliveira duranta a partida contra o Botafogo, no último sábado, 23 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Próximo de garantir permanência na elite do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória tem um importante compromisso neste domingo, 1, às 18h30, contra o Fortaleza, no Barradão, onde vai contar com o apoio da torcida rubro-negra para carimbar de vez sua vaga na Série A de 2025.

Para isso, vai precisar contar com uma pequena combinação de resultados, mas nada que amedronte o torcedor. Isso porque o Leão precisa ‘apenas’ garantir uma vitória contra a equipe cearense, e torcer para que o Criciúma não vença o Corinthians, ou que o Fluminense perca para o Athletico-PR, para matematicamente se livrar do rebaixamento à Série B do Brasileirão.

Antes do duelo decisivo, o volante Willian Oliveira concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 28, e falou sobre a possibilidade do Vitória escapar do descenso nesta rodada: “A nossa permanência já aconteceu desde o início do campeonato. Nós enfrentamos cada jogo como se fosse o último, então eu não falo de permanência contra o Fortaleza, Grêmio ou Flamengo, nossa permanência se deu em todas as batalhas do grupo no campeonato. O jogo de domingo é mais uma guerra, onde a mensagem que temos que deixar é dar o nosso melhor dentro de campo”.

“A importância de concretizar essa permanência é a sensação de dever cumprido. Eu particularmente tenho como meta fazer o meu melhor, seja qualquer lugar que eu estiver, então dentro desse meu melhor, eu cumpri a primeira meta: deixar o Vitória no mesmo lugar que eu encontrei (Série A)”, destacou Willian Oliveira.