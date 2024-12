Atlético-MG x Botafogo: saiba onde assistir a final da Libertadores

Duelo entre Botafogo e Atlético-MG - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Na busca pela 'Glória Eterna', Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste sábado, 30, na final da Copa Libertadores da América. A partida será na Argentina, no Monumental de Nuñez, com previsão de início para às 17h.

Na decisão, a equipe mineira busca o bicampeonato, tendo em vista que foi o grande campeão da edição de 2013. O Glorioso, por sua vez, nunca venceu a competição, estando em busca de colocar o seu nome na história.

Nos 12 jogos disputados na competição, o Galo vem de uma campanha positiva, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. No recorte, marcou 21 gols e sofreu apenas sete.

O Fogão, que veio da pré-Libertadores, somou cinco triunfos desde a fase de grupos, além dos quatro empates e três derrotas. No somatório dos jogos, o Glorioso marcou 17 gols e sofreu 13 gols.

Na disputa do Campeonato Brasileiro, as duas equipes protagonizam campanhas bem diferentes. O Botafogo é o atual líder, com 73 pontos, à frente do Atlético-MG, que soma 44 pontos e é apenas o 10º colocado.

Ficha técnica:

Onde assistir: Globo e ESPN

Local: Monumental de Nuñez, Argentina

Horário: 17h