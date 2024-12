Operação Matheuzinho: o que se sabe sobre condição física do meia

Matheuzinho, meia do Vitória - Foto: Victor Ferreira / ECV / Divulgação

É para acabar de vez com toda e qualquer chance ainda existente de rebaixamento que o Vitória entrará em campo no próximo domingo, contra o Fortaleza, no Barradão. Atualmente a probabilidade de o Leão cair para a Série B é apenas de 1,4%, segundo cálculos feitos na Universidade Federal de Minas Gerais.

Para esse número chegar a zero, o técnico Thiago Carpini espera contar com força máxima entre seus relacionáveis nesse confronto. No entanto, um jogador de extrema importância no esquema tático do treinador é dúvida para o embate: Matheuzinho.

Ainda durante o último compromisso do Colossal pelo Campeonato Brasileiro, no qual o time baiano arrancou um empate diante do líder Botafogo, o meia se queixou de incômodos no joelho direito e precisou deixar o duelo mais cedo – enquanto o Vitória vencia a partida. Mais tarde, o Departamento Médico do clube confirmou uma luxação no local apontado pelo camisa 30 e informou que o tratamento foi iniciado imediatamente, a fim de Carpini tê-lo à disposição o quanto antes.

Se as medidas tomadas darão resultado efetivo, só será possível afirmar caso o atleta consiga treinar normalmente hoje, de acordo com fontes internas do clubes. Sem participar das atividades com bola com o resto do grupo desde o começo da semana, Matheuzinho vem fazendo um procedimento conservador de fisioterapia, que consiste em uma abordagem que utiliza técnicas manuais e exercícios terapêuticos para tratar a lesão e evitar maiores complicações.

Os números não mentem

O ‘professor’ rubro-negro espera poder ter o jogador no duelo contra o Leão do Pici por uma questão lógica: os números apontam que o Vitória tem melhor desempenho com o meia em campo. Líder de assistências da equipe na atual temporada (10), em 65% dos jogos nos quais o Vitória contou com Matheuzinho o time não foi derrotado.

Especificamente no Brasileirão o jogador também tem sido fundamental. Das 36 rodadas da competição, o meio-campista só não foi titular em cinco – nessas, o clube baiano conseguiu apenas um ponto, quando empatou (0 a 0) com o Cuiabá na Arena Pantanal, ainda na 2ª rodada.

A última vez que o Colossal não teve o atleta à disposição foi no confronto contra o Vasco, na 25ª rodada. O resultado não foi bom para o time baiano, que foi superado em pleno Barradão por 1 a 0. Na partida seguinte, contra o Atlético Goianiense, Matheuzinho voltou a estar entre os titulares e fez um dos gols da vitória (2 a 0) que deu início à campanha de recuperação do Leão, que venceu 80% dos confrontos diretos que teve pela frente.

Vai para o jogo

Carpini não tem certeza se terá seu setor do meio de campo 100% titular, mas, em compensação, tem em sua lateral direita um jogador que vem se mostrando uma peça de confiança e está em plenas condições de atuar no domingo.

O paraguaio Raúl Cáceres esteve nas últimas 11 partidas do Vitória pela Série A (e em 25 na temporada). Justamente é esse o recorte em que o clube alcançou sua melhor sequência na Elite. Com o jogador no gramado, o desempenho do time chega a 53% de aproveitamento – sem o lateral, porém, cai para 22%.

E Cáceres foi justamente quem concedeu entrevista coletiva ontem, após o treinamento, e comentou sobre o momento do Leão: “Feliz com a boa fase do clube, com meu desempenho. Sempre me preparei muito para estar pronto, pois sabia que minha oportunidade iria chegar e eu precisava estar preparado. No momento certo abracei a chance que apareceu e as coisas caminharam bem”, disse.

Para a boa fase continuar, Carpini tem treinado a equipe para distintas situações. Como ontem, quando organizou treino tático posicional, podendo focar em movimentações ofensivas e finalizações.