Bahia confirma treinador para o sub-17 que vai disputar a Copinha

Mendes chegou ao Bahia em 2023 - Foto: Reprodução / Bahia

O Esporte Clube Bahia anunciou, neste sábado, 30, o técnico Léo Mendes como o novo comandante definitivo da equipe Sub-17. Após liderar a equipe de forma interina e conquistar o título do Campeonato Baiano sub-17 deste ano, Mendes assume o cargo de forma oficial.

Formado em Educação Física, o treinador possui a Licença A da CBF e a Licença da ATFA (Associação dos Treinadores do Futebol Argentino). Com passagens marcantes pelo Palmeiras, onde conquistou o bicampeonato paulista na categoria Sub-15 em 2022 e 2023, Mendes chegou ao Bahia em 2023 com ampla experiência no futebol de base e profissional.

Leia também:

>> Fifa reconhece esforço da Arábia em direitos para receber Copa de 2034

>> Botafogo x Atlético-MG decidem final da Libertadores neste sábado; veja onde assistir

Além de sua trajetória na base masculina, Léo Mendes também se destacou no futebol feminino ao comandar a Ferroviária-SP na conquista da Libertadores em 2015. Ele acumulou ainda experiências à frente do sub-20 masculino e como auxiliar técnico e interino na equipe profissional da Ferroviária.

O clube também comunicou o desligamento de Di Fabio, técnico que liderou a categoria sub-17 desde sua chegada em 2023. Em nota, o Bahia agradeceu ao treinador pelo trabalho realizado, pelos títulos conquistados e pelo profissionalismo demonstrado durante sua passagem, desejando sucesso em sua nova jornada.

O sub-17 do Bahia vai representar o clube na tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece a partir de janeiro. Isso acontece já que o sub-20 atuará no lugar do time principal nas primeiras rodadas do Campeonato Baiano de 2025.