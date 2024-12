Título do Botafogo abre G-8 e Bahia só depende de si para ir à Libertadores

Bahia entra em campo logo mais, às 19h30 - Foto: Divulgação / EC Bahia

A conquista do Botafogo na Libertadores 2024 trouxe uma boa notícia para os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro: a confirmação do G-8, garantindo uma nova vaga para a pré-Libertadores. O Esporte Clube Bahia, atualmente na 8ª colocação, com 47 pontos, é um dos principais beneficiados, alimentando o sonho de retornar à competição continental após 35 anos de ausência.

Leia mais:

>> Cuiabá x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

>> Ex-Bahia, Gregore é expulso no primeiro minuto da final da Libertadores

>> Bahia confirma treinador para o sub-17 que vai disputar a Copinha

Com a nova configuração, o Tricolor de Aço depende apenas de si para alcançar o objetivo. Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe encara nesta segunda-feira, às 19h30, o já rebaixado Cuiabá, na Arena Pantanal, em duelo decisivo pela 36ª rodada da Série A.

O Tricolor passa por uma má fase na reta final da temporada e não vence uma partida há dois meses. Nas próximas duas rodadas do Brasileirão, o Tricolor visita o Corinthians e encerra recebendo o Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova.