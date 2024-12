Pitta no Bahia? Jornalista revela longa conversa de atacante com Ceni

Jornalista revela conversa entre camisa 9 do Cuiabá e Rogério Ceni - Foto: AssCom Dourado

Uma conversa de aproximadamente cinco minutos entre Rogério Ceni, técnico do Bahia, e Isidro Pitta, atacante do Cuiabá, chamou atenção antes do duelo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro. A interação foi revelada pela jornalista Gabriela Troian durante a transmissão da partida e já alimenta especulações sobre o futuro do camisa 9 do Dourado.

Em 2024, Pitta viveu um ano de destaque, com 21 gols marcados em 60 partidas, sendo sete deles na Série A. O desempenho não passou despercebido no mercado, e o atacante paraguaio também teve seu nome vinculado ao Vasco nos últimos dias, sugerindo que o Bahia poderá enfrentar concorrência caso formalize o interesse no jogador.