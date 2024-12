Gol de bicicleta de Alerrandro é eleito o mais bonito do Brasileirão

Alerrandro comemorando gol - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

No melhor ano da sua carreira, Alerrandro não para de receber boas notícias. Na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 do Vitória recebeu, na tarde deste domingo, 8, a notícia que fez o gol mais bonito da competição, em eleição feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através de votos dos torcedores.

O gol em questão foi marcado de bicicleta, no dia 19 de agosto, pela 23ª rodada do Brasileirão, diante do Cruzeiro. Na ocasião, o atleta ficou sozinho na entrada da grande área, se posicionou bem e bateu forte, cobrindo Cássio e balançando as redes.

O resultado final do confronto foi um 2x2, mas iniciou a sequência positiva do Leão, e do próprio artilheiro, que marcou 10 gols nos últimos 12 jogos da competição. Diante do Flamengo, Alerrandro já marcou o seu, indo ao seu 15º gol marcado na Série A, se isolando na artilharia da Série A, ultrapassando Yuri Alberto, com 14. Além disso, se tornou o segundo atleta com mais gols em uma edição de Série A, igualando os 15 gols marcados por Roger em 2009.

Após o duelo diante do Flamengo, o prêmio será entregue para o camisa 9 do Vitória. Na temporada, Alerrandro marcou 20 gols e deu sete assistências, também sendo eleito o artilheiro do Baianão, com cinco gols.